تركيا تستعد لإتاحة لقاحات كورونا لجميع المعلمين

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن المعلمين سيتمكنون من تلقي لقاحات كورونا اعتبارا من الاثنين القادم دون التقيد بشرط العمر.

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، أوضح قوجة أن مرحلة جديدة ستبدأ في برنامج التطعيم خلال الأسبوع المقبل.

وكتب :"اعتبارا من الاثنين الموافق 7 يونيو، سيتمكن جميع معلمينا من تلقي لقاح كورونا دون التقيد بشرط العمر".

وأضاف: "سنكتسب مناعة باللقاح وسنزيل الوباء من جدول أعمالنا"، وفقا لما نقلته عنه وكالة "الأناضول".

وأطلقت تركيا في 14 يناير الماضي حملة التطعيم ضد كورونا، وبدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم كبار السن.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية ثلاثة لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ في" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك" الألماني.

وحسب وزارة الصحة، تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها في تركيا 29 مليونا و500 ألف حتى مساء أمس.