 ألمانيا: إعطاء 51.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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ألمانيا: إعطاء 51.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 9:25 ص | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 9:25 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 51.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 761 ألفا و735 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا قبل نحو 23 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.7 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد 88 ألفا و945.

ومضى عام و18 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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