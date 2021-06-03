الفاو: الأسعار العالمية للأغذية ترتفع بأسرع وتيرة خلال 10 سنوات في مايو

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الخميس، بأن الأسعار العالمية للأغذية قد ارتفعت في شهر مايو بأسرع معدل شهري لها منذ أكثر من عقد من الزمن -10 سنوات- رغم أن الإنتاج العالمي للحبوب يقترب من تحقيق مستوى قياسي جديد.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 127.1 نقطة في شهر مايو، أي بارتفاع قدره 4.8% عن مستواه في شهر أبريل و39.7% أعلى من مستواه في شهر مايو 2020.

وأدى الارتفاع الحاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر والحبوب إلى ارتفاع المؤشر الذي يتعقب التغيّرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولاً، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2011، وأقل بنسبة 7.6% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق من حيث القيمة الإسمية.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 6.0% مقارنة بشهر أبريل، مدفوعًا بالأسعار العالمية للذرة التي ارتفعت في المتوسط بنسبة 89.9 مقارنة بقيمتها قبل عام من الآن.

ومع ذلك، بدأت أسعار الذرة في التراجع في نهاية شهر مايو، ويُعزى ذلك في معظمه إلى تحسّن توقعات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أظهرت الأسعار العالمية للقمح انخفاضًا في أواخر الشهر، ولكنها ارتفعت في المتوسط بنسبة 6.8% في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل، في حين ظلت عروض الأسعار الدولية للأرزّ ثابتة.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 7.8% في شهر مايو، ويعكس ذلك بشكل أساسي ارتفاع أسعار زيت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت.

وارتفعت أسعار زيت النخيل بسبب بطء نمو الإنتاج في دول جنوب شرق آسيا، في حين أدت التوقعات في زيادة الطلب العالمي، لا سيما من قطاع الديزل الأحيائي، إلى ارتفاع أسعار زيت الصويا.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 6.8% مقارنة بشهر أبريل، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التأخر في جني المحاصيل والمخاوف بشأن انخفاض غلة المحاصيل في البرازيل التي تعدّ أكبر مصدّر للسكر في العالم، حتى مع مساهمة كميات الصادرات الكبيرة من الهند في الحدّ من ارتفاع الأسعار.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 2.2% مقارنة بشهر أبريل، مع ارتفاع عروض أسعار جميع أنواع اللحوم بسبب تسارع وتيرة شراء الواردات من الصين، فضلاً عن زيادة الطلب الداخلي على لحوم الدواجن والخنازير في مناطق الإنتاج الرئيسية.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.8% خلال الشهر، حيث بلغ متوسط 28% أعلى من مستواه قبل عام من الآن.

وجاءت الزيادة مدفوعة بالطلب القوي على الواردات من الحليب المجفف الخالي من الدسم والكامل الدسم، في حين انخفضت أسعار الزبدة لأول مرة منذ عام بسبب ارتفاع الإمدادات المخصصة للصادرات من نيوزيلندا.