انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنوعية طنطا

انتهى الأسبوع الأول من الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثانى، اليوم، لطلاب كلية التربية النوعية بجامعة طنطا دون رصد أي معوقات أو مشكلات من شأنها التأثير على سير عملية الامتحانات.



وأكد الدكتور حمدى شعبان عميد الكلية، الالتزام بخطة الجامعة تحت إشراف الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بمراعاة التباعد الاجتماعي داخل اللجان وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



كما تفقد عميد الكلية ‏لجان الامتحانات ورافقه أثناء الجولة الدكتوره نجلاء الحلبى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ أي إجراء لضمان سير العملية التعليمية والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.



من جانبها ، قالت الدكتوره نجلاء الحلبى، إن امتحانات اليوم أداها 1389 طالبًا وطالبة فى الفترة الصباحية موزعين على 67 لجنة، إلى جانب لجان الامتحانات الشفهية ، مؤكدة تطبيق القانون فى التصدى لأى محاولة للغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.