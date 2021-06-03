 البدري: كنت أتمنى أن يكون ديانج مصريا.. ونتابع عناصر جديدة لضمها - بوابة الشروق
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البدري: كنت أتمنى أن يكون ديانج مصريا.. ونتابع عناصر جديدة لضمها

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:29 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:29 م

كشف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، عن إمكانية انضمام عناصر جديدة لقوام المنتخب خلال الفترات المقبلة.

وقال البدري في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «هناك عناصر جديدة مثل شكري نجيب وأحمد مدبولي وغيرهما في حساباتي، كذلك مصطفى فتحي تواجد معنا وشارك في المباريات خلال المعسكر الأخير».

وأضاف: «أيضًا عمرو جمال عنصر مميز، ومن الأسماء التي سنواصل متابعتها خلال الفترة المقبلة، وهناك صلاح محسن وأكرم توفيق ورمضان صبحي وأحمد فتوح وطاهر محمد وأحمد ياسر ريان بجانب عناصر الخبرة».

وعن مركز حراسة المرمى في المنتخب، تابع البدري: «محمد الشناوي، محمد عواد، الهاني سليمان وعامر عامر يؤدون بشكل مميز في الفترة الأخيرة، وهم الأقرب حاليا في حساباتي».

وأتم: «أليو ديانج أكثر لاعب أجنبي كنت أتمنى أن يكون مصريًا، المنتخب يحتاج لاعبا مثله بشكل كبير».


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