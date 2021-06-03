الوطنية للإعلام عن أنباء بيع مبنى ماسبيرو: ليس لها أساس من الصحة

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أنه لا صحة على الإطلاق لما تدوالته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع مبنى الإذاعة والتليفزيون، وتحويله لمجمع فندقي.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الخميس، قالت "الوطنية للإعلام"، إن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات ليس لها أساس من الصحة، يطلقها البعض لإثارة البلبلة وغضب العاملين بالمبنى، وهو الأمر الذي نفاه أيضًا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق.

وأكدت "الوطنية للإعلام، أن مبنى ماسبيرو يعد رمزًا حضاريًا، وأحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس به.

وشددت الهيئة في بيانها على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.