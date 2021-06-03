بوتاس يتأخر عن السفر لباكو بسبب مشاكل في الطيران

سيضطر الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، إلى تقليص استعداداته لسباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بعدما تعرض لمشاكل في الطيران أرجأت مغادرته فنلندا.

وقال بوتاس في مؤتمر صحفي بمطار في فنلندا، اليوم الخميس: "كان من المقرر أن أكون موجودا بالفعل (الآن) في باكو، لكن عانيت من بعض المشاكل في الطيران".

وتقام غدا الجمعة التجربتين الحرتين لسباق جائزة أذربيجان، قبل التجربة الرسمية بعد غد السبت، في باكو، لكن بوتاس لا يزال يتحلى بالهدوء حيال وضعه الراهن.

وقال السائق الفنلندي: "لدي رحلة طيران جديدة واتمنى أن أكون هناك الليلة، نحن في أتم الجاهزية".

ويحتل بوتاس المركز الرابع في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بعد مضي خمسة سباقات من الموسم، حيث يتأخر بفارق 58 نقطة خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بول والذي يتصدر الترتيب.