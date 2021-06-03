النرويج تستدعي سفير واشنطن بسبب تجسس أمريكي على قادة أوروبيين

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أعلنت الخارجية النرويجية، استدعاء السفير الأمريكي لديها على خلفية معلومات حول التجسس على عدد من الدول الأوروبية.

ذكرت ذلك قناة (لحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس.

ونشرت وسائل إعلام دنماركية وألمانية - في وقت سابق - تقارير أفادت بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية استغلت الشراكة مع الاستخبارات الخارجية بالدنمارك للتجسس على مسئولين كبار في دول مثل ألمانيا وفرنسا والنرويج والسويد، منهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قضية تجسس الولايات المتحدة على مسئولين أوروبيين عبر الدنمارك، إن السلطات الأمريكية تقوم بما تتهم روسيا بفعله.