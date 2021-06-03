قيس سعيد يبدأ زيارة إلى بروكسل وسط تطلعات لدعم أكبر من الاتحاد الأوروبي لتونس

يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، زيارة إلى بروكسل للمشاركة في القمة الثانية تونس-الاتحاد الأوروبي، في ثاني زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي منذ وصوله إلى السلطة في أكتوبر 2019، بعد زيارته الرسمية إلى باريس في يونيو 2020.

وغادر سعيد ظهر اليوم إلى بروكسل حيث سيلتقي خلال الزيارة التي تتواصل حتى يوم غد الجمعة، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي.

كما يلتقي سعيد أيضا العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنير هوير للتباحث بشأن أنشطة البنك بتونس وتمويله لمشاريع في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتربية والصحة.

وستركز الزيارة بشكل خاص على الانعاش الاقتصادي ودفع التعاون خاصة في جهود خلق فرص عمل والبحث العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وتواجه تونس ضغوطا من دول الاتحاد من أجل تعاون أكبر لكبح انشطة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت عبر سواحلها نحو إيطاليا.