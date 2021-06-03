كريستال بالاس يعلن تمديد عقد بينتيكي

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، تمديد تعاقده مع كريستيان بينتيكي لمدة عامين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا) أن بينتيكي، الذي سيكون موجودا مع المنتخب البلجيكي في بطولة أمم أوروبا المقرر هذا الشهر، انضم لكريستال بالاس قادما من ليفربول في 2016 مقابل صفقة قياسية للنادي.

وسجل بينتيكي /30 عاما/ 31 هدفا في 137 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينها عشرة أهداف في 30 مباراة شارك فيها في موسم 2020 / 2021.

وقال بينتيكي للموقع الرسمي لناديه إنه سعيد وفخور ببقائه مع الفريق.

وأضاف :"قضيت خمسة أعوام بالفعل، ولا يزال هناك المزيد. لدينا مجموعة عظيمة من اللاعبين والعاملين، اتطلع للموسم المقبل، واللعب أمام جماهيرنا مرة أخرى".

ويبحث بالاس، الذي أنهى الموسم المنتهي في المركز الرابع عشر، عن مدرب جديد عقب قرار روي هودجسون بالرحيل نهاية الموسم المنقضي.