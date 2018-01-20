هاميلتون يدعم أوساكا بعد انسحابها من رولان جاروس

وجه البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم لسباقات سيارات فورمولا/1، رسالة دعم لنجمة التنس اليابانية ناومي أوساكا، التي عوقبت بالغرامة من جانب اللجنة المنظمة لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.

وزعم سائق فريق مرسيدس أنه "أُلقي في حفرة دون أي دعم أو توجيه" عندما بدأ مسيرته في فورمولا/1.

وعاقب مسؤولو رولان جاروس أوساكا (23 عاما)، بعد أن رفضت التحدث لوسائل الإعلام بعد فوزها بالدور الأول في البطولة.

ووجه منظمو بطولات جراند سلام الأربع الكبرى رسالة مشتركة هددوا خلالها بفرض حظر على المصنفة الثانية عالميا، قبل انسحابها من البطولة المقامة في باريس، لتكشف أنها كانت تعاني من الاكتئاب والقلق.

وقال هاميلتون، الذي كتب في آخر مشاركة له على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يعاني من صحته العقلية، "ناومي رياضية رائعة وإنسانة ونشاطها كان مؤثرا للغاية، ولكن عندما تكون في مثل هذه السن المبكرة مع الكثير من الضغط على كاهلها، فإن ما حدث أمر لا مفر منه".

وأضاف هاميلتون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد كانت أوساكا شجاعة بشكل لا يصدق والآن يتعلق الأمر بمطالبة من هم في السلطة بالتفكير في ردة فعلهم لأن الطريقة التي تعاملوا بها مع توقيع الغرامة لم تكن جيدة".

وأوضح السائق البريطاني "شخص ما يتحدث عن صحته العقلية الشخصية ثم يتم تغريمه بسبب ذلك ،لم يكن رائعا".

وتابع "كان بإمكانهم بالتأكيد التعامل معها بشكل أفضل وآمل أن يتعمقوا في ذلك ويجدون طريقة أفضل للتعامل بها في المستقبل".

ونشر هاميلتون (36 عاما)، الذي انسحب من مؤتمر صحفي عشية سباق الجائزة الكبرى الياباني عام 2016 بسبب انتقادات إعلامية غير عادلة، رسالة دعم لأوساكا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واعترف هاميلتون، الذي يتأخر عن ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بفارق أربع نقاط في الترتيب العام لفئة السائقين قبل سباق جائزة أذربيجان الكبرى يوم الأحد القادم، أنه غير مرتاح هو الآخر من ضجيج وسائل الإعلام.

كان هاميلتون أصغر من أوساكا بسنة عندما بزغ نجمه في العالم مع فريق مكلارين في عام 2007.

وأشار هاميلتون "الشدائد علمتني الكثير ، وارتكبت الكثير من الأخطاء".

وكشف هاميلتون "ربما يكون الوقوف أمام الكاميرا أمرا شاقا. إنه ليس أسهل شيء تفعله، خاصة إذا كنت انطوائيا وتكافح تحت هذا النوع من الضغوط".