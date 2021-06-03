عمال مناجم الذهب يحرقون منازل السكان في غابات البرازيل

أطلق عمال مناجم الذهب "وايدكات" طلقات نارية وأشعلوا النيران في منازل في قرية للسكان الأصليين بمنطقة الأمازون البرازيلية هذا الأسبوع، ما أثار مخاوف بين جماعات حقوق السكان الأصليين من زيادة الهجمات العنيفة من قبل المنقبين عن الذهب الذين يسعون إلى استغلال احتياطيات القرية بشكل غير قانوني.

أضرمت مجموعة من الغزاة العالمين في المناجم، النار في عدة منازل في قرية فازيندا تاباجوس بولاية بارا، في 26 مايو، وفقًا للوزارة العامة الفيدرالية، ثم حاولوا بعد ذلك اقتحام مركز شرطة محلي وتدمير المركبات والمروحيات المستخدمة في عملية جارية ضد التعدين غير القانوني في المحمية.

وقال موقع "مونجاباي" لعلوم البيئة، إن الشرطة الفيدرالية أبلغته عن هجمات نفذتها مجموعات ضد السكان الأصليين، وأنها لاتزال قيد التحقيق.

كان أحد المنازل التي أحرقت بالأرض ملكًا لزعيم القرية والآخر هو منزل ماريا لوسا موندوروكو، زعيمة السكان الأصليين ومنسقة جمعية "نساء واكوبوروم"، وفقًا لما قالته منظمات السكان الأصليين والمدافعين العاملين في المنطقة.

كانت ماريا لوسا تستغيث عبر رسالة صوتية لأكبر منظمة للسكان الأصليين في البرازيل، قبل انقطاع الاتصال بالقرية، وتقول: "تعالوا من فضلكم إنها فوضى سيحرقون منزلي إنهم يطلقون النار ، الرجاء مساعدتي".

يقول نشطاء حقوق السكان الأصليين إنهم يشتبهون في أن الهجمات على شعب موندوروكو كانت انتقاما، بسبب عملية الشرطة الفيدرالية التي بدأت هذا الأسبوع لطرد عمال المناجم الذهب غير الشرعيين، المعروفين باسم" جاريمبيروس" من المحمية.

وطالبت حركة "موندوىوكو"، في بيان طارئ، بأن تتحمل قوات أمن الدولة مسؤولية حماية الناس وقادة ورؤساء القرية.

ويقاتل شعب موندوروكو، الذين يزيد عددهم قليلاً عن 14000، لإبقاء الغزاة بعيدًا منذ عقود، حيث تم ترسيم حدود احتياط مخزونات المناجم في عام 2004، لكن التوترات تصاعدت منذ عام 2018، وأصبح عمال المناجم أكثر جرأة.

ففي مارس الماضي، هاجم عمال مناجم غير قانونيين مكاتب جمعية نساء واكوبوروم، وفقا لنشطاء من السكان الأصليين، وعلى الرغم من وجود ما لا يقل عن أربع عمليات للشرطة في المنطقة منذ عام 2018، لطرد هؤلاء العمال، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح في طردهم، كما يقول دانيكلي دي أجويار، الناشط في مجال الغابات في منظمة السلام الأخضر بالبرازيل.

وقال أغيار، في مقابلة مع موقع مونجاباي: "تلعب تصرفات الشرطة دورًا مهمًا لكنها ليست معجزات لا يمكنك التحكم في عمليات الغزو أو إزالة الغابات بينما تخفف الحكومة القواعد وترسل رسالة مفادها أن القانون لا ينطبق على الجميع".

ومنذ توليه منصبه، عارض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ترسيم حدود محميات السكان الأصليين ودعم مشروع قانون من شأنه أن يسمح لعمال المناجم البرية باستغلالها بحرية، وهو انتهاك لدستور البرازيل، وفي بث مباشر أواخر الشهر الماضي، قال بولسونارو إنه يخطط لزيارة منجم برية وأشار إلى أن حكومته لن تعاقبهم.

قال بولسونارو: "لن نعتقل أي شخص لن تكون هذه عملية لمعاقبة عمال المناجم غير النظاميين أريد أن أتحدث إلى الناس، لأعلم كيف يعيشون هناك، وللبدء في التعرف على كمية الذهب التي يتم إنتاجها".

كما روج أعضاء رئيسيون في حكومته، بمن فيهم وزير البيئة ريكاردو ساليس، لما يسميه المدافعون "رواية خاطئة" مفادها أن سكان موندوروكو الأصليين يرحبون بمناجم القطط البرية كمصدر للتنمية والثروة للاحتياطي.