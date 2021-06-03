48 % فقط من الأوروبيين راضون عن تعامل الاتحاد الأوروبي مع كورونا

قال أقل من نصف الأوروبيين بقليل، إنهم "راضون" عن التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ومواجهة عواقبه الاقتصادية، وفقاً لاستطلاع للرأي نشر الخميس.

وشارك حوالي 26 ألفا و700 شخص في الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الاستطلاع الذي نظمته هيئة "يوروباروميتر" التابعة للبرلمان الأوروبي، وتصدر تقارير الرأي العام بشأن بعض المسائل المتعلقة بالكتلة، فيما بدأت حملات التحصين التي أطلقت برعاية المفوضية الأوروبية، تتسارع.

ووفقا لهذا الاستطلاع، سمع 8 من كل 10 أوروبيين بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي "التنسيق الصحي والشراء المشترك للقاحات وخطط التحفيز الاقتصادي"، لكن 48% فقط أعربوا عن رضاهم تجاهها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.