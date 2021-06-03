السيسي يوجه بإدخال معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري غدا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، بإدخال معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة عبر رفح البري، غدا الجمعة.

كما وجه الرئيس بالمساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بقطاع غزة لتهيئة المجل لبدء عملية إعادة الإعمار، وذلك وفقا لما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها.

وكانت جهود مصرية كثيفة قد أوقفت عدوانًا إسرائيليًا غاشمًا على قطاع غزة فجر الحادي والعشرين من مايو الماضي، واستمر 11 يومًا، وخلّف أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال، فيما كانت دائمًا ما تردد سلطات الاحتلال بأن غاراتها استهدفت ما وصفتها بـ«الأهداف المشروعة لشل قدرات المقاومة الفلسطينية».

واستكمالًا للجهود المصرية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة لجميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل، لبدء حوار وطني، يرمي إلى توحيد الصف الفلسطيني من الداخل.