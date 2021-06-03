مفتش صحة بالمنيا يكشف حقيقة مقتل عامل على يد زوجته وأبنائه بعد ادعاء وفاته بكورونا

كشف مفتش صحة ملوى، جنوب محافظة المنيا، حيلة زوجة وأولادها في طمس حقيقة مقتل زوجها، بعد ادعائها وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كشفت معاينة مفتش الصحة أن الوفاة ليست بسبب فيروس كورونا، بعد أن اكتشف آثار تفيد بأنه توفى مخنوقا ويشتبه في وجود شبهة جنائية وراء أسباب الوفاة.



كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إخطارا من العميد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام، بوصول "حمدي ج."، 55 سنة، عامل ومقيم عزبة التابوت التابعة لمركز ملوي، جثة هامدة، وأن أسرته ادعوا إصابته بفيروس كورونا المستجد، في محاولة منهم لطمس حقيقة ما حدث.



بينما كشف الفحص الظاهري للجثة بمعرفة مفتش صحة ملوي، وجود أعراض خنق وزرقة بالوجه، الأمر الذي يشير إلى وجود شبهة جنائية وراء وفاته.



تم تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، وضم رئيس مباحث مركز ملوي، حيث قام باستجواب زوجة وأبناء الزوج المجني عليه، حيث أنكروا السبب الحقيقي للوفاة، مدعين أن إصابته بفيروس كورونا وراء وفاته، وبتضيق الخناق عليهم، أنهارت الزوجة والأبناء واعترفوا تفصيليا بقيامهم بخنقه لوجود خلافات أسرية بينهم، وحدث بينهم تبادل بالألفاظ وتشابك بالأيدي، مما أدى إلى ارتكابهم الجريمة.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة العامل للوقوف على أسباب الوفاة، كما قررت حبس الزوجة وأبنائهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.