بلاسخارت: الانتخابات العراقية المقبلة تتطلب استقرارا أمنيا

أكدت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، أن العراق مقبل على انتخابات مبكرة تتطلب استقرارا أمنيا.

وقالت بلاسخارت، خلال اجتماعها مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي، إن هناك قرارا من مجلس الأمن الدولي بمراقبة أممية للانتخابات التي يجب أن يعمل الجميع من أجل إنجاحها،حسب بيان لجهاز الأمن الوطني.

بدوره، أكد الأسدي أن جهاز الأمن الوطني لكل العراقيين ولديه الخطط والاستراتيجات لتطوير عمل الجهاز واستنفار كل الجهود من أجل توفير الأمن للمواطنين وتأدية الواجبات المكلف بها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية الاستقرار الأمني للبلد للسير قدما في إعماره وتطويره ودور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في العديد من المجالات.

ومن المقرر أن تجرى بالعراق في العاشر من أكتوبر المقبل انتخابات برلمانية مبكرة.