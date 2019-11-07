الإمام الأكبر: زيادة المنح المخصصة لطلاب بنجلاديش بالأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، اليوم الخميس، السفير محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة.

وقال الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بأبناء المسلمين الوافدين الدارسين بالأزهر بمختلف كلياته ومعاهده، ويعمل على تزويدهم بالعلوم الدينية التي ترسخ في نفوسهم وسطية الإسلام وسماحته واعتداله، مؤكدًا اهتمام الأزهر بتكثيف التبادل العلمي بين جامعة الأزهر والجامعات في بنجلاديش.

وشدد الطيب، على أن الأزهر لن يدخر جُهدًا في تذليل كافة العقبات أمامهم.

وأعلن، أن الأزهر بصدد زيادة عدد المنح المخصصة لطلاب بنجلاديش في الأزهر الشريف لتصل إلى 33 منحة هذا العام، مع العمل خلال الفترة المقبلة على بناء معاهد أزهرية في بنجلاديش على غرار غيرها من الدول الإسلامية، حتى تكون نواة لنشر المنهج الأزهري الوسطي في البلاد.

من جانبه قال سفير بنجلاديش بالقاهرة، إن الإمام الأكبر يحظى بمكانة كبيرة لدى الشعب البنجلاديشي، مضيفًا أن حكومة بنجلاديش تسعى دائما إلى توطيد التعاون العلمي مع الأزهر الشريف، كمنبر للإسلام الوسطي في العالم الإسلامي.

وأكد، اعتزاز بلاده بما يوليه الأزهر من اهتمام بالغ بطلاب بنجلاديش الدارسين في الأزهر.