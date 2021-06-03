عمرو حنفي: إنشاء 800 وحدة سكنية للتطوير الحضري وتطوير حلقة السمك

المحافظ: مجلس الوزراء استعرض اليوم المشروعات العاجلة المطلوب تنفيذها استعداداً لإستقبال الوفود السياحية







أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ عدد من المشروعات وذلك من حيث المبدأ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتطوير مدينة الغردقة لتصبح على أعلى مستوى استعداداً لعودة السياحة.

أشار المحافظ إلى أن أبرز هذه المشروعات يتمثل في استكمال كورنيش فلفلة بطول 2.5 كيلو متر، والممشى السياحي بطول 6.5 كيلو متر، والمرحلة الثانية من طريق المطار بطول 6.5 كيلو متر، إلى جانب تطوير حلقة السمك، وإنشاء 800 وحدة سكنية للتطوير الحضري لنقل قاطني عقارات متدهورة عمرانياً بالمناطق السياحية بواقع 40 عمارة.

كشف محافظ البحر الأحمر، أن استعراض مجلس الوزراء للمشروعات العاجلة المطلوب تنفيذها بمدينة الغردقة، جاء استعداداً لاستقبال الوفود السياحية، وفي ظل توجهيات القيادة السياسية نحو ظهور مدينة الغردقة بالمظهر اللائق كأحد أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم.

ووجه المحافظ الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعته المستمرة والمتواصلة لمشروعات المخطط الاستراتيجي للغردقة الذي يتضمن تطوير المناطق العشوائية، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات فيما يتعلق بتطوير الصورة البصرية والذهنية للمناطق القائمة بالمدينة والشوارع والميادين، واعادة تخطيط بعض الميادين الرئيسية بمناطق وسط المدينة، وتطوير الشوارع والمحاور التجارية الهامة.