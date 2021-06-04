تراجع الطلب على سيارات تسلا في الصين بمقدار النصف خلال الشهر الماضي

ذكرت تقارير إخبارية أن الطلب في الصين على السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة تسلا انخفض خلال مايو الماضي بمقدار النصف مقارنة بالشهر السابق.



ونقل موقع "ذا إنفورميشن" عن مصادر مطلعة القول إن صافي الطلب الشهري على سيارات تسلا تراجع خلال مايو الماضي إلى حوالي 8900 سيارة مقابل أكثر من 18 ألف سيارة خلال أبريل الماضي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه حتى عند المقارنة الأسبوعية لا تظهر أي إشارة على تعافي الطلب على سيارات تسلا في الصين.



ورفض إيلون ماسك الرئيس التنفيذي ومؤسس تسلا التعليق على تقرير "ذا إنفورميشن"، في حين تراجع سعر سهم الشركة بنحو 4% بعد نشر التقرير.