 ميانمار تفرض إغلاقا على مدينة كالاي للحد من ارتفاع حالات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميانمار تفرض إغلاقا على مدينة كالاي للحد من ارتفاع حالات كورونا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:46 ص | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:46 ص

فرضت ميانمار أمرا بالإغلاق ومنع السكان من الخروج من المنزل في بلدة كالاي في منطقة ساجاينج شمال غربي البلاد، اعتبارا من 3 يونيو مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بالمدينة خلال الأيام القليلة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة والرياضة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكثر من نصف مليون ساكن يعيشون في كالاي يتوجب عليهم اتباع قيود الانتقال.

وبموجب الاغلاق لا يسمح لأحد بالخروج إلا للعمل أو للعلاج، ويحظر على المركبات حمل أكثر من راكب، فيما يُسمح بحمل راكبين كحد أقصى في حال الذهاب إلى العيادات.

وأعلنت البلاد اليوم عن 72 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 143 ألفا و 823 بينما بلغ عدد الوفيات 3218 حالة .

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