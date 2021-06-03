خام برنت يقترب من 72 دولارا للبرميل

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع اقتراب خام برنت من حاجز 72 دولارًا، متجهًا لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وفي التعاملات الصباحية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر أغسطس، بنحو 0.3%، ليصل إلى 71.55 دولار للبرميل.

وكان الخام القياسي صعد لمستوى 71.99 دولار للبرميل، في وقت مبكر من التعاملات.

وفي نفس التوقيت، زاد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم شهر يوليو، بنحو 0.2%، مسجلاً 68.97 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بعد أن تجاوز الخام الأميركي حاجز 69 دولارًا للبرميل في وقت سابق، ليكون عند أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 2018.

تلقى سعر النفط دعما من توقعات بشأن تعافي الطلب على الوقود، وخاصةً في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، وسط رفع قيود الإغلاق المرتبطة بوباء كورونا.

كما استفاد الخام من تمسك تحالف أوبك+ بسياسية العودة التدريجية لإمدادات النفط إلى الأسواق العالمية حتى الشهر المقبل.

ويشير مجموع التوقعات بما في ذلك أوبك+، إلى أن الطلب على النفط سيتجاوز المعروض من الخام خلال النصف الثاني من العام، وهو الأمر الذي عزز مكاسب الأسعار مؤخرًا.

يواصل المستثمرون ترقب المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يصاحبه عودة الإمدادات النفطية لطهران إلى الأسواق في وقت لاحق من هذا العام.

وفي غضون ذلك، ينتظر المستثمرون صدور تقرير مخزونات النفط الأميركية خلال الأسبوع الماضي، وذلك في وقت لاحق من اليوم.