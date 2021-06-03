الفاو تتوقع إنتاج قياسي من الحبوب في عام 2021 بفضل الذرة

عرض موجز منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، عن إمدادات الحبوب والطلب عليها الجديد، الذي صدر اليوم الخميس، أول توقعات للمنظمة عن الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2021 - الذي يبلغ حاليًا حوالي 2821 مليون طن، وهو مستوى قياسي جديد بزيادة نسبتها 1.9% مقارنة بعام 2020، وذلك بفعل ارتفاع سنوي بنسبة 3.7% في إنتاج الذرة.

ومن المتوقع أن يتوسع الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2020-2021 بنسبة 1.% ليصل إلى 2826 مليون طن.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي استهلاك الحبوب بالتوازي مع النمو السكاني العالمي، بموازاة توقع ارتفاع استخدام القمح كعلف للحيوانات.

واستنادًا إلى هذه التوقعات، من المتوقع أن تزداد المخزونات العالمية من الحبوب عند انقضاء الموسم المحصولي المنتهي في الفترة 2020-2021 بنسبة 0.3% لتصل إلى 811 مليون طنّ.

وفي حين أن الارتفاع المتواضع المتوقع سينهي 3 سنوات متتالية من الانخفاض، فمن المتوقع أن ينخفض المعدل العالمي للمخزونات مقابل الاستخدام بقدر أكبر ليصل إلى نسبة 28.1%.

وتشير التوقعات الأولية للمنظمة بالنسبة إلى التجارة العالمية بالحبوب في الموسم الجديد إلى زيادة بنسبة 0.3% فقط عن المستوى المرتفع المقدر للفترة 2020-2021، حيث من المتوقع أن تتوسع التجارة بنسبة تصل إلى 6.3% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يبلغ 468 مليون طن.