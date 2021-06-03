نقابة الموسيقيين تستغيث رئيس الوزراء: نعاني من البطالة

أصدر مجلس نقابة الموسيقيين بيان استغاثة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتوره إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة.

وجاء البيان: "منذ ما يقرب من عام ونصف وجميع موسيقين مصر في حالة بطالة وتوقف مورد رزقهم الوحيد مما أدى إلى عدم قدرتهم على الإنفاق حتى على أساسيات الحياة".

وأضاف: "تحملت نقابة المهن الموسيقية كل ما استطاعت وصرفت إعانات للأعضاء وما زالت تضطلع بدورها من صرف المعاشات والإعانات والعلاج مع توقف مواردها من تحصيل الرسم النسبي عن عمل الأعضاء، وتهلل الموسيقيون فرحا بالانفراجة الأخيرة في قرارا الفك الجزئي للحظر ولكنهم صدموا حين علموا أن الفرقة الموسيقية في المكان لا تزيد عن 3 عازفين فقط وقد كانت قبل الجائحة لا تقل عن 15 عازفا، والمنشأة السياحية لا يرتادها أقل من مائة فرد يوميا فلن يؤثر في ازدحام المكان أن تزيد الفرقة الموسيقية إلى 10 عازفين مع الالتزام بالتباعد والحفاظ على التدابير الاحترازية، فهناك مصلحة أولى بالرعاية من مجرد تقليل أعداد الموسيقين وهي حق الموسيقين في الكسب لحماية أسرهم من التفكك الاجتماعي".

وختم المجلس بيانه قائلاً: "دولة رئيس مجلس الوزراء، نناشد فيكم روح الإنسانية التي تتمتعون بها وحرصكم على خوفكم المصري الأصيل على الأسر المصرية برجاء إعادة النظر في زيادة عدد أفراد الفرق المصرية التي تعمل بالمنشآت السياحية والمصاحبة للفقرات الغنائية.. تحيا مصر وطنا آمنا للجميع وشامخا فوق كل التحديات.. وفقكم الله وسدد خطاكم".