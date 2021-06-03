قال الدكتور زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الشعبين المصري والفلسطيني تجمعهما علاقة تاريخية وطيدة، موضحًا أن قطاع غزة خضع للإدارة المصرية منذ عام 1948 حتى عام 1967.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أن مصر خضت 4 حروب من أجل الشعب الفلسطيني والقضية، متابعًا: «مصر حريصة على فلسطين كما هي حريصة على الأمة العربية».

وأوضح أن عشرات الآلاف من الفلسطينين تعلموا في الجامعات المصرية ولقوا الرعاية الكاملة من حكوماتها المتتابعة، لافتًا إلى لقائه بالوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، لعقد العديد من المشاورات مع مختلف الفصائل الفلسطينية.

وتابع: «ما سمعناه خلال لقائنا كان يثلج الصدور ومطمئن وذلك عندما أخبرنا الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق تهدئة شاملة بيننا وبين الإسرائيلي في غزة والقدس والصفة العربية والمسجد الأقصى».

وذكر أن كامل، نقل لهم إصرار الرئيس السيسي على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة متوافق عليها ترأس الشعب وتكون عنوان لإعادة الإعمار بقطاع غزة، معربًا عن سعادته بتقدم الرئيس السيسي بمبادرة إعادة إعمار القطاع.

وأشار إلى أن رئيس المخابرات العامة، أبلغهم أن السيسي لا يسعى فقط لإعادة إعمار ما دمر في الحرب وإنما سيعمل على تهيئة قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، مضيفًا أن تلك المبادرات المصرية تلقى الترحيب الكبير والاحترام والتقدير من الشعب بكل قيادته وفئاته.

ولفت إلى أن جمهورية مصر العربية هي الجهة المؤهلة والقادرة على أداء تلك المهمة في تثبيت وقف إطلاق النار، ذاكرًا أن لم تبخل على الشعب الفلسطيني وأعطته الأولوية في مواجهة وباء كورونا، فضلًا عن فتحها الحدود لمعالجة المصابين في المستشفيات المصرية.

