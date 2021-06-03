 سنغافورة: 35 إصابة محلية جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الخميس 3 يونيو 2021 12:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

سنغافورة: 35 إصابة محلية جديدة بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:29 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:29 م

أعلنت سنغافورة، تسجيل 35 حالة عدوى محلية جديدة بكوفيد-19 وهو أعلى عدد منذ منتصف مايو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن 22 منها، رغم أنها أدرجت في تقرير اليوم، فهي إصابات كشفت عنها الحكومة في وقت متأخر من أمس على أنها على صلة بسلالة اكتشفت في دار "مايندس فيل نابيري" لرعاية المعاقين البالغين.

ومن بين الـ13 إصابة المحلية المتبقية، 11 على صلة بحالات مسبقة وحالتان ليستا ذات صلة. ومن بين العشر حالات الواردة التي وضعت بالفعل تحت الملاحظة المنزلية لدى الوصول، نصفها لمواطنين سنغافوريين عائدين أو مقيمين دائمين.

يذكر أنه من المحتمل أن تخفف سنغافورة بعض قيود كوفيد-19 بعد 13 يونيو في حال تم السيطرة على الزيادة الأخيرة في الإصابات الناتجة عن سلالات أكثر عدوى من الفيروس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك