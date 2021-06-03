ذكر تحالف "جافي" الدولي للقاحات أن برنامج تقاسم اللقاحات "كوفاكس" جمع 2.4 مليار دولار أخرى من الحكومات والمؤسسات خلال فعالية عبر الإنترنت.



ساعدت قمة "عالم واحد محمي" أمس الأربعاء في زيادة المبلغ الإجمالي من الأموال لتلقيح الأشخاص في أكثر من 90 دولة من الدول الأكثر فقرا إلى 6ر9 مليار دولار، ليتجاوز بذلك المبلغ المستهدف وهو 8.3 مليار.



وقال تحالف جافي الذي يدير كوفاكس إن الأموال سوف تكون كافية لشراء 1.8 مليون جرعة لقاح وتطعيم نحو 30% من السكان البالغين في الدول ذات الدخل المنخفض حتى بداية 2022.



وأضاف التحالف أن عدة دول تعهدت أيضا بالتبرع بـ54 مليون جرعة إضافية مؤمنة بالفعل، ليرتفع العدد الإجمالي للجرعات التي تم التبرع بها للبرنامج إلى 132 مليون.



وقال جافي: "الأموال التي تم تجميعها سوف تدعم كوفاكس لإضفاء التنويع على ملفها الخاص باللقاحات في وقت يهيمن الغموض على الإمدادات وظهور سلالة جديدة والتخطيط لسيناريوهات وإستراتيجية لاحتياجات الصحة العامة لـ2022 وما بعدها".