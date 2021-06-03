أعرب المفكر اللبناني، الدكتور رضوان السيد، عن سعادته بحصوله على جائزة النيل للمبدعين العرب، مشيرًا إلى أنه شديد التأثر بحصوله على هذه الجائزة الهامة.

وقال السيد، خلال استقبال ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، له في مقر السفارة المصرية في بيروت، إنه تعلم في مصر، وحصل على شهادته الجامعية من جامعة الأزهر، وثقافته مصرية، والإشكاليات الكبرى التي عالجها على مدار 40 عامًا، هي إشكاليات الفكر العربي والإسلامي والتي أصلها مصر، على حد قوله.

وأضاف أن مصر هي الدولة التي تحمي ولا تهدد، تصون ولا تبدد، تشد أزر الصديق وترد كيد العدو، وتتحمل من أجل خير البشرية ما تستطيع وتطيق، متابعًا: «هذه مصر كنانة الله في أرضه، كانت دائمًا وهي على ما يكون».

وأوضح «الاعتزاز الأول والكبير أن رجلًا مثلي ذو ثقافة مصرية، يحصل على هذه الجائزة الكبرى من مصر بالذات»، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة من طراز رفيع، ويتم منحها بناءً على ترشيحات من كبار المثقفين المصريين والجامعات المصرية.

وشدد على أن شراكة مصر ولبنان شراكة قرابة تمتد منذ أكثر من قرن ونصف، في مجالات الثقافة والإبداع والعمل العام والسياسي والاجتماعي، مشيرًا إلى اهتمام مصر بما يعانيه لبنان ومحاولة مساعدته.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، عن فوز المفكر اللبناني، رضوان السيد، بجائزة النيل للمبدعين، والتي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة للمبدعين كل عام.