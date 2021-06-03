متحدث أوروبي: الصفقة الدولية السبيل الوحيد لمواجهة البرنامج النووي الإيراني

أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن مواجهة البرنامج النووي الإيراني، يكون فقط عبر إعادة احياء الصفقة الموقعة عام 2015 بين القوى الدولية وطهران.

وقال ستانو في تصريح أوردته وكالة "آكي" الإيطالية، إن "الاتحاد الأوروبي بوصفه منسق الصفقة سيبذل كل جهد ممكن من أجل وضع الاتفاق على الطريق الصحيح، فمن المهم إعطاء فرصة للدبلوماسية لتعمل ومحادثات فيينا سوف تستمر".

في هذا السياق، أقر ستانو بوجود العديد من القضايا المعقدة التي لا تزال تحتاج لقرارات "سياسية الطابع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يذكر أن وسائل إعلام عالمية متعددة قد أكدت أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين الأطراف الدولية والإيرانيين انتهت دون تحقيق ما هو مأمول من التقدم.

وتهدف المحادثات إلى تأمين عودة الولايات المتحدة للصفقة الدولية، بعد أن انسحبت منها أحاديا عام 2018، وكذلك ضمان الالتزام الكامل ببنودها من قبل جميع الأطراف.

وتشترط إيران رفع كافة العقوبات المفروضة عليها من أجل التراجع عن انتهاكاتها للاتفاق.