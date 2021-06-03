البورصة تواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي

واصلت البورصة الهبوط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، لكن قلصت من خسائر الجلستين السابقتين؛ إذ تراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 10055 نقطة.

وعاودت البورصة المصرية الهبوط منذ تعاملات الثلاثاء، بعد مكاسب محدودة في أول جلستين من هذا الأسبوع، وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.6%، وسع المؤشر من خسائره يوم الأربعاء، ليتراجع بنسبة 1.2%.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.6% في جلسة الأحد، و0.07% في جلسة الإثنين، لكن تلك المكاسب لا تعوض خسائر الأسبوع الماضي والتي كانت نحو 4.5% في الجلسات الخمس تقريبا، كما هبط المؤشر الرئيسي في شهر مايو الماضي بنسبة 1.6%.

ويرى أحد بنوك الاستثمار، أنه طالما لم يحافظ المؤشر على حركته أعلى مستوى الدعم 10100 نقطة، من الممكن أن يتعرض لضغوط بيعية عنيفة، مشيرا إلى أن مستوى الدعم القادم يقف عند 9800 نقطة.