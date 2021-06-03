انتهاء مشكلة تصاريح الرحلات الجوية بين ألمانيا وروسيا

انتهت مشكلة تصاريح الرحلات الجوية بين ألمانيا وروسيا التي أدت أثرت على حركة النقل الجوي بين البلدين اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران مساء اليوم سماح السلطات الروسية لها بتسيير رحلات مرة أخرى إلى موسكو وسان بطرسبورج، وصرح متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الشركة حصلت على تصريح لكل شهر يونيو الجاري.

كانت الشركة اضطرت إلى إلغاء رحلتين من فرانكفورت إلى روسيا صباح اليوم بسبب عدم الحصول على تصاريح.

من جانبها، أكدت وزارة النقل الألمانية ورود التصاريح مساء اليوم وأعلنت السماح مرة أخرى لشركات الطيران الروسية بتسيير رحلات إلى ألمانيا من الآن.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم أن المكتب الاتحادي للنقل الجوي رفض إصدار تصاريح لرحلات لشركات طيران روسية طالما استمر عدم إصدار تصاريح لشركات الطيران الألمانية من الجانب الروسي.

جاء ذلك بعدما لم تصدر السلطات الروسية المختصة في الوقت المناسب تصاريح لرحلات لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران في حزيران/يونيو الجاري ما اضطر الشركة مساء أمس الثلاثاء إلى إلغاء رحلات كان مقررا تسييرها في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأضافت الوزارة أنه بذلك لن يمكن لشركة ايروفلوت وشركة إس7 الروسيتين تسيير رحلات اليوم.

وأفادت البيانات الصادرة عن الوزارة بأن روسيا كانت علقت من جانب واحد في مارس 2020 الاتفاقات الثنائية المتعلقة بحركة النقل بسبب جائحة كورونا ،ما أسفر عن تسيير رحلات بين البلدين بأعداد متدنية بعضها بنظام الطيران العارض الشهري وعلى أساس المعاملة بالمثل.

وأعلنت وزارة النقل والسفارة الألمانية في موسكو أنهما تجريان اتصالا وثيقا مع سلطات النقل الجوي الروسية، مشيرتين إلى أن تصاريح رحلات الشركات الروسية ستصدر بمجرد صدور التصاريح لرحلات لوفتهانزا.