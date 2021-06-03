قال مسؤول حكومي أمريكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستطلب من الكونجرس المصادقة على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل قيمتها مليار و200 مليون دولار.

وأضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن المساعدات لإسرائيل ستشمل تمويل مرحلة جديدة من تطوير منظومة «القبة الحديدية» الصاروخية، وذلك حسبما أوردته القناة في خبر عاجل لها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد صرح خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، لافتًا إلى إجراء محادثات مفصلة مع الجانب الإسرائيلي حول تعزيز القبة الحديدية.