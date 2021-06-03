بريطانيا تضيف 7 دول إلى قائمة السفر الحمراء

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، إضافة سبع دول إلى قائمة السفر الحمراء بسبب جائحة "كورونا".

وأوضحت الحكومة البريطانية - حسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية عبر موقعها الالكتروني اليوم - أنه سيتم السماح برحلات مباشرة إلى إنجلترا من البلدان المدرجة في "القائمة الحمراء" التي كانت تخضع سابقًا لحظر الطيران اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، طالما أنها تصل إلى محطات مخصصة في مطار هيثرو ومطارات برمنجهام.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرر يعني السماح للبريطانيين العالقين في بلدان القائمة الحمراء مثل الهند وجنوب إفريقيا، حيث تم حظر الرحلات الجوية، بالعودة إلى بلادهم على متن رحلات مباشرة.

وتضمنت القائمة الجديدة كلا من البحرين والسودان وأفغانستان وسريلانكا وكوستاريكا وأيضًا ساحل العاج.

وجاء ذلك في الوقت الذي تم فيه تحويل البرتغال من القائمة الخضراء إلى الحمراء اليوم، بعد اكتشاف طفرة جديدة مثيرة للقلق من السلالة الهندية.

وكشفت صحيفة "ذا صن" أن بريطانيا لم تضيف مزيدًا من البلدان إلى القائمة الخضراء، في ضربة قوية أخرى للبريطانيين الذين يتوقون لقضاء عطلة ما بعد الوباء.