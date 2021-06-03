 البيت الأبيض: بايدن يجدد دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: بايدن يجدد دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

البيت الأبيض
البيت الأبيض
هديل هلال
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 7:32 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 7:32 م

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قضايا الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى استعراض الجانبين الأوضاع في غزة.

وحسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس، أكد الجانبان على أهمية وصول المساعدات لغزة، فضلًا عن أهمية تعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن «سوليفان» جدد دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قائلًا إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعزيز العمل لتحقيق أولوياتهما الاستراتيجية في المنطقة.


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