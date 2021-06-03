الرئيس الفلبيني يفكر في دعم 5 مرشحين رئاسيين بينهم ابنته

يفكر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، في دعم الترشيحات الرئاسية لخمسة سياسيين على الأقل، من بينهم ابنته سارة، وذلك بحسب ما قاله المتحدث باسمه، هاري روك، اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن روك قوله في بيان متلفز، إن خيارات دوتيرتي تتضمن مساعده السيناتور كريستوفر "بونج" جو، والسيناتور السابق فرديناند ماركوس، والسيناتور والملاكم ماني باكياو، بالاضافة إلى عمدة مانيلا إيسكو مورينو.

وقال روك إنه مع ذلك، مازال دوتيرتي لا يريد أن تترشح ابنته للمنصب الأعلى في البلاد في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

وكان دوتيرتي قد نصح سارة في يناير الماضي، بعدم الترشح لخلافته، حيث قال إن الرئاسة ليست للنساء.