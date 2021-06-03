 الرئيس الفلبيني يفكر في دعم 5 مرشحين رئاسيين بينهم ابنته - بوابة الشروق
الخميس 3 يونيو 2021 9:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الفلبيني يفكر في دعم 5 مرشحين رئاسيين بينهم ابنته

د ب أ
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 9:15 ص | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 9:15 ص

يفكر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، في دعم الترشيحات الرئاسية لخمسة سياسيين على الأقل، من بينهم ابنته سارة، وذلك بحسب ما قاله المتحدث باسمه، هاري روك، اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن روك قوله في بيان متلفز، إن خيارات دوتيرتي تتضمن مساعده السيناتور كريستوفر "بونج" جو، والسيناتور السابق فرديناند ماركوس، والسيناتور والملاكم ماني باكياو، بالاضافة إلى عمدة مانيلا إيسكو مورينو.

وقال روك إنه مع ذلك، مازال دوتيرتي لا يريد أن تترشح ابنته للمنصب الأعلى في البلاد في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

وكان دوتيرتي قد نصح سارة في يناير الماضي، بعدم الترشح لخلافته، حيث قال إن الرئاسة ليست للنساء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك