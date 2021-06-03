فلسطين: مواصلة الجهود لتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية بشأن العدوان على القدس

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جهودها متواصلة لتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية بشأن العدوان المستمر على مدينة القدس المحتلة، محذرة من المخططات الإسرائيلية الرامية لاستكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس لتكريس تجزئة الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، والتحكم بمساراته، وفقًا لخارطة مصالح الاحتلال.



وأكدت الوزارة - في بيان، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن دولة الاحتلال تتعمد تصعيد عملياتها الاستيطانية في القدس وإجراءاتها العنصرية ضد المواطنين المقدسيين في هذه المرحلة بالذات، في محاولة لحصر الجهد الدولي المبذول لوقف العدوان على قطاع غزة فقط، واستثناء القدس، وما تتعرض له من تلك الجهود، للاستفراد بالمدينة المقدسة، واستكمال حلقات أسرلتها، وتهويدها بالكامل، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وهو ما ينطبق على عدوان الاحتلال المتواصل على الضفة الغربية عامة والمناطق المصنفة "ج" خاصة.



وأشارت إلى أنها تتابع تنفيذ مخرجات الاجتماعات الوزارية العربية والإسلامية التي عقدت في الفترة الأخيرة، ومخرجات الجلسة الاستثنائية الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، خاصة المتابعة مع اللجنة العربية الوزارية لمواصلة التحرك مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، ومتابعة تنفيذ بنود القرار رقم (8660)، الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وكذلك متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 16 أيار.



وأوضحت أن إجراءات الاحتلال التهويدية في الضفة الغربية، بما فيها القدس "باطلة وغير شرعية وغير قانونية"، وتشكل اختبارًا حقيقيًا لما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة وقراراتها الخاصة بفلسطين، ومصداقية الشعارات والمواقف التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته، خاصة ما يتعلق بدعم وتبني الإدارة الأمريكية لمبدأ حل الدولتين، وموقفها المعروف تجاه الاستيطان، ومطالبة وزير خارجيته لوقف الإجراءات أحادية الجانب، ومدى جدية الإدارة في تنفيذ مقاربتها السياسية لحل الصراع وليس إدارته.



من ناحية أخرى، استشهدت فلسطينية، متأثرة بإصابتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 260 شهيدًا، بينهم 66 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسنًا.



وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، استشهاد شاب يبلغ من العمر (24 عامًا)، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال العدوان.