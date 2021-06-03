قبرص تقول إنها حصلت على دعم من بايدن فيما يتعلق بالتحركات المدعومة من تركيا

أفاد بيان للحكومة القبرصية، بأن الولايات المتحدة دعت القبارصة الأتراك، المدعومين من أنقرة، إلى التراجع عن قرارهم الأحادي بإعادة فتح قسم مغلق منذ فترة طويلة من الجزيرة المقسمة، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره القبرصي بأن موقف واشنطن ثابت في هذه القضية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس القول للصحفيين في نيقوسيا اليوم الخميس إن الولايات المتحدة أكدت أيضا لحكومة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أنها تطالب بالتوقف عن المزيد من الاستفزازات.

وكان انقلاب يوناني أعقبه تدخل عسكري تركي عام 1974 قد أسفر عن انقسام الجزيرة القبرصية إلى جنوب يوناني، معترف به دوليا وعضو في الاتحاد الأوروبي، وتركي شمالي، تعترف به تركيا فقط.

وأعادت "قبرص الشمالية" في أكتوبر الماضي، بدعم من تركيا، للمرة الأولى فتح جزء من مدينة ظلت مهجورة منذ تقسيم الجزيرة، حيث قامت بإعادة فتح قطاع بطول كيلو متر من الشاطئ والشارع الرئيسي ببلدة فاروشا، رغم الانتقادات.