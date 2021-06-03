صندوق النقد: الشركات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا عبء على الميزانية

قال صندوق النقد الدولي، إنه يتعين على دولة جنوب أفريقيا تنفيذ إصلاحات هيكلية، مع ضبط الأوضاع المالية.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن هذه التوصيات جاءت على لسان المندوب المقيم لصندوق النقد الدولي، ماكس أليير، في مؤتمر افتراضي استضافته وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز".



وتشمل توصيات الصندوق، ومقره واشنطن، إصلاح الشركات التابعة للدولة، خاصة ما يتعلق بتحسين أمن الطاقة، وبيع خدمات النطاق العريض في مزادات علنية.



كما تتضمن التوصيات تعزيز المنافسة في السوق المحلية وتحسين التعليم والمهارات من أجل سوق العمل.