اليابان تعطي أولوية التطعيم بلقاح كورونا للطلاب الدراسين بالخارج

قررت الحكومة اليابانية إعطاء لقاحات كورونا للطلاب الذين يعتزمون الدراسة بالخارج، وفقا لتقرير لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، استنادا لمسؤول لم تفصح عن هويته.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن الحكومة سوف تعطي أولوية التطعيم لهذه الفئة من الطلاب.



وسوف تستجيب الحكومة للمتطلبات بهذا الشأن، حيث إن هناك جامعات في الخارج تشترط تطعيم الطلاب باللقاحات المضادة للفيروس.



ويأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الياباني أمس الأربعاء أنه تم تطعيم أكثر من 10 ملايين شخص بلقاحات ضد كورونا، ويعادل هذا نحو 8% من سكان البلاد البالغ عددهم 126 مليون نسمة.



وتحاول اليابان تسريع وتيرة حملة التطعيم، التي تخلفت كثيرا عن البلدان المتقدمة الأخرى.



ودعا رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إلى إعطاء ما يصل إلى مليون جرعة على مستوى البلاد يوميا بعد منتصف يونيو، والانتهاء من تطعيم الأشخاص الذين بلغوا 65 عاما، فأكثر، بحلول نهاية يوليو.