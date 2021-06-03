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اعتماد الدراسة المرجعية لمشروع قناة جامعة طنطا التعليمية

علاء شبل:
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 1:04 ص | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 1:04 ص

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة فى جلستة الأخيرة على اعتماد الدراسة المرجعية Business plan لمشروع قناة جامعة طنطا التعليمية.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن إطلاق القناة التعليمية يأتى فى إطار حرص الجامعة على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتنوع مصادر التعليم، وسعياً منها لتقديم خدمة تعليمية متميزة فى مختلف التخصصات وفقا لنظام التعليم المدمج تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تنفذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، وقع الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عقد بث القناة التليفزيونية على النايل سات مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وسيتم بث القناة على تردد 11137 رأسي اعتبارًا من أول سبتمبر القادم.

يذكر أن مجلس جامعة طنطا، خلال جلسته فى مارس الماضى، وافق على إنشاء شركة جامعة طنطا للخدمات التعليمية والإعلامية لإدارة القناة التليفزيونية.

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