أعلى محكمة أوروبية تصدر اليوم حكمها بشأن قضية التلوث بثاني أكسيد النيتروجين بألمانيا

تصدر المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حكمها في قضية تم رفعها ضد ألمانيا بشأن تردي نوعية الهواء في 26 منطقة، من بينها مدن كبرى مثل برلين وميونخ وهامبورج.

ومنذ عام 2010، تتجاوز الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي "بشكل منهجي ومستمر الحدود فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين سنويا وعلى مدار كل ساعة"، وفقا لدعوى أقامتها المفوضية الأوروبية في 2018.

وإضافة إلى ذلك، فشلت السلطات المسؤولة في ألمانيا في اتخاذ إجراءات كافية لخفض المستويات المفرطة من ثاني أكسيد النيتروجين قدر الإمكان.

وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في الجو أقل من 40 ميكروجراما لكل متر مكعب في المتوسط خلال العام.

وستصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها في هذا الشأن.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تؤدي المستويات العالية من ثاني أكسيد النيتروجين في الجو إلى ضعف وظائف الرئة. كما يُعتقد أن التعرض الطويل يضاعف من الأعراض لدى الأطفال المصابين بالربو.

وجدير بالذكر أن المصدر البشري الرئيسي لانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين هو حرق الوقود للتدفئة وتوليد الطاقة ولتشغيل محركات المركبات والسفن.

وألمانيا واحدة من ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي رفعت المفوضية دعوى ضدها في 2018، إلى جانب كل من فرنسا والمجر وإيطاليا ورومانيا، وكذلك بريطانيا التي لم تعد الآن عضوا في الاتحاد الأوروبي.

ولفتت المفوضية في ذلك الوقت إلى أن حوالي 400 ألف شخص يموتون بصورة مبكرة كل عام في أنحاء التكتل بسبب المواد الملوثة التي يتنفسونها.