باكستان تسجل 2028 حالة اصابة جديدة بكورونا و92 وفاة في 24 ساعة

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سجلت باكستان 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 926 ألفا و695 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة " إكسبرس تريبيون" اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 92 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و22 شخصا.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 852 ألفا و574 شخصا، بعدما تماثلت 3 آلاف و889 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 55 ألفا و52 حالة.