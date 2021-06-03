وزراء صحة مجموعة السبع يجتمعون اليوم في أكسفورد

من المقرر أن يستقبل وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، نظراءه في مجموعة السبع، اليوم الخميس، في اجتماع سيُعقد وجها لوجه، وسط حالة من الجدل بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في بريطانيا.

ويرغب الوزراء، في مناقشة سبل الحماية المشتركة من الأوبئة في المستقبل، لدى اجتماعهم في مدينة أكسفورد الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غرب لندن، والتي توجد بها "جامعة أكسفورد" التاريخية.

وقد تم اختيار مكان عقد الاجتماع بصورة رمزية، حيث قام باحثون في جامعة أكسفورد بتطوير لقاح مضاد لمرض "كوفيد -19"، بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" للمستحضرات الطبية.

وكانت بريطانيا قلقة بشأن انتشار سلالة "دلتا" من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند. ومع ذلك، فإن أعداد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها ببريطانيا في الآونة الأخيرة، لم ترتفع إلا بصورة طفيفة، كما انخفضت الوفيات.

ومن جانبها، حثت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، على استخدام الزخم السياسي لتعزيز الهياكل الصحية العالمية، مؤكدة: "ليس لدينا وقت لنضيعه".

وتضم مجموعة السبع بريطانيا - التي تتولى الرئاسة هذا العام - بالإضافة إلى ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.