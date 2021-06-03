ارتفاع سعر سهم «بنك الجيش» الفيتنامي إلى مستوى قياسي

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ارتفع سعر سهم "بنك الجيش" (ميلتري بنك) الفيتنامي خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 9ر6% ليصل إلى مستوى قياسي بعد تقرير نشره موقع "إن.دي.إتش" الإخباري على الإنترنت عن حصول البنك على موافقة البنك المركزي الفيتنامي لزيادة رأسماله المرخص.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حجم تداول سهم البنك اليوم بلغ ما يعادل 128% من متوسط حجم التداول اليومي خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وبحسب التقرير الإخباري فإنه تمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك المعروف أيضا باسم "إم.بي" من 28 تريليون دونج فيتنامي (22ر1 مليار دولار) حاليا إلى حوالي 38 تريليون دونج.

في الوقت نفسه ارتفع سعر سهم البنك منذ بداية تعاملات العام الحالي وحتى اليوم بنسبة 81% في حين ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة الفيتنامية بنسبة 23% فقط خلال الفترة نفسها.