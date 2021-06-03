شراكة استراتيجية في مجال الحوسبة السحابية بين مورجان ستانلي ومايكروسوفت

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أعلنت شركة الخدمات المالية الأمريكية مورجان ستانلي وإمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت كورب اليوم الأربعاء، الدخول في شراكة استراتيجية جديدة بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي لشركة الخدمات المالية وتشكيل مستقبل الابتكار في مجال الخدمات المالية.

وتعتزم الشركتان التعاون لاستغلال الفرص المتاحة التي يوفرها قطاع الحوسبة السحابية في مايكروسوفت مع رؤية محددة نحو تحديات الخدمات المالية، وتمكين مورجان ستانلي من تسريع وتيرة التحول في قطاع تكنولوجيا المعلومات لديها لتحسين بيئة العمل للعملاء والعاملين ومطوري التطبيقات.

وستستفيد الشراكة الجديدة من الخبرات الهندسية العميقة لدى الشركتين في حل التحديات التي تواجهها صناعة الخدمات المالية الخاضعة لقواعد وقيود صارمة.

وتوفر مايكروسوفت لشركة مورجان ستانلي منصة آمنة ومتوافقة مع قواعد حماية بيانات الخصوصية في المركز الذي سيدعم التحول نحو الحوسبة السحابية ،وتوسيع نطاقها في مورجان ستانلي مع توسيع نطاقها عبر منصات متكاملة لتحسين تجربة المطورين بشكل كبير لدفعهم نحو المزيد من الابتكار.