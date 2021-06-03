تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى من امتحانات الإعدادية ولم نرصد حالات كورونا بين الطلاب

انتهت، اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020- 2021، بمحافظة جنوب سيناء، دون رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب أو الملاحظين ورؤساء اللجان.



قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا الامتحانات اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية، وسط إجراءات وقائية والاحترازية داخل وخارج لجان الامتحانات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح له اليوم الخميس، أن غرفة الامتحانات لم تتلق أي شكاوى من الأسئلة على مدار فترة الامتحانات، ولم يجري رصد أي حالات غش أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب.



وأوضح أن الكنترول أنهى كل الاستعدادات الخاصة للبدء في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، ومن المقرر أن تستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى نهاية الأسبوع المقبل.



وأشار إلى أنه جرى التأكيد على المراجعة الجيدة لورقة الإجابة بأكثر من عضو بعد التصحيح، والدقة التامة عند رصد الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه خلال التصحيح ورصد الدرجات للخروج بنتيجة تعكس المستوى الحقيقي للطلاب، حتى نتمكن من وضع الخطط العلاجية الملائمة خلال العام الدراسي الجديد.



وتابع: كما جرى التشدد على الالتزام بقواعد وضوابط الأعمال التصحيح وعدم الخروج عنها، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة عقب انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات، واعتماد النتيجة من قبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء هذا العام يبلغ 2912 طالبا وطالبة، إضافة إلى 13 حالة دمج، داخل 73 لجنة، بواقع 14 لجنة بإدارة طور سيناء التعليمية، و19 لجنة بإدارة رأس سدر، و12 لجنة بإدارة أبوزنيمة، و8 لجان بإدارة سانت كاترين، و5 لجان بإدارة شرم الشيخ، و5 لجان بإدارة دهب، و3 لجان بإدارة نويبع.