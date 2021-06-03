روسيا والبحرين توقعان اتفاقية لإنتاج سبوتنيك V المضاد لكورونا

وقعت روسيا ومملكة البحرين، اتفاقية لبناء مصنع لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد على الأراضي البحرينية .

وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، في بيان له عن توقيع اتفاقيه مع صندوق الثروة السيادية "ممتلكات" ومجموعة "بينوفارم" لبناء مصنع لإنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" في البحرين.

وأضاف الصندوق الروسي في بيانه: "لقد وقع صندوق الاستثمارات المباشرة وصندوق الثروة السيادية البحريني ومجموعة بينوفارم اتفاقية لبناء مؤسسة لتصنيع "سبوتنيك V" في مملكة البحرين، والتي سيتم توريد منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".