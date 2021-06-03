جامعة المنيا توفر لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تبدأ في توفير لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمن لم يسبق لهم التسجيل على موقع الوزارة أو قاموا بالتسجيل ولم يتم الرد عليهم أو تحديد موعد، أو لمن تخلفوا عن الموعد، وذلك بمقار كلياتها اعتبارًا من الخامس من يونيو القادم وحتي الثاني عشر من نفس الشهر على مدار سبعة أيام.

أكد أنه تم تخصيص يوم لكل كلية لتلقي منتسبيها اللقاح، وتوفير قاعات يتوفر بها خدمات الانترنت وملحق بها قاعات انتظار يراعي فيها عدم التكدس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه الخدمة تضاف للخدمات التي يقدمها مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمقر مستشفى الكبد الجامعي؛ الذي أنشأته الجامعة للمساهمة في تطعيم أبنائها من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وكذلك للراغبين في السفر للبعثات، أو للحج والعمرة، وأصحاب الأمراض المزمنة، عن طريق تخصيص رقم علي تطبيق الواتس آب وهو ٠١٠٢٣٦٣٦٦٨٧ ومن خلاله يقوم الراغب في إرسال صورة بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون الخاص به ليتم تسجيله على منظومة وزارة الصحة، وإخطاره بموعد عاجل لتلقي اللقاح.