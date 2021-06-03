من هو أمير الإرهاب يوسف العنابي الذي عرضت أمريكا 7 ملايين دولار للقبض عليه؟

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عرضت الولايات المتّحدة الأمريكية، مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بأية معلومات تؤدّي لتحديد مكان زعيم تنظيم القاعدة الحالي في بلاد المغرب، أبو عبيدة يوسف العنابي.

ويرأس العنابي أيضا ما يسمى بـ"مجلس الأعيان"، وهو بمثابة "لجنة توجيهية" للتنظيم الإرهابي الذي بات ينشط في منطقة الساحل، ونفذ عدة عمليات إرهابية ضد الجيش المالي والمدنيين.

وأعلن التنظيم الإرهابي "القاعدة في بلاد المغرب"، تعيين العنابي زعيما جديدا له عقب مقتل الأمير السابق عبدالمالك درودكال قبل 5 أشهر في عام 2020.

وكان أعلن عن العنابي أميرا للقاعدة في الوقت الذي نشر فيه رسالة أكد فيها إعدام سيدة من أصول سويسرية، كانت محتجزة لدى التنظيم الإرهابي بمنطقة كيدال شمالي مالي، تدعى بياتريس ستوكلي.

ويعد أبوعبيدة يوسف العنابي، من أخطر عناصر تنظيم القاعدة وأحد المطلوبين من السلطات الأمنية الجزائرية والدولية، حيث ظل لعدة سنوات الرقم الثاني في تنظيم القاعدة بمنطقة المغرب والساحل.

فيما يلي بعض من معلومات عن الإرهابي يوسف العناني..

* اسمه الحقيقي مبارك يزيد ويشتهر بـ"أبوعبيدة يوسف العنابي".

* جزائري الجنسية والمولد

* جهادي إسلامي جزائري والأمير الحالي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، المعروفة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقاً.

* أصبح أميرًا خلفاً لعبد المالك دروكدال، الذي قُتل خلال عملية فرنسية خاصة في عام 2020.

* تلقى تدريبه في أفغانستان أوائل التسعينيات، والتحق بما ما يسمى ب"جيش الإنقاذ" في الجزائر عام 1993.

* أحد مؤسسي التنظيم الإرهابي "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بالجزائر عام 2004 مع الإرهابي عبد المالك درودكال.

* حاول اغتيال الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2007، بعملية انتحارية أسفرت عن مقتل 20 شخصاً وجرح 107 آخرين.

* شارك في تنفيذ عدة عمليات إرهابية دموية بالجزائر، كاستهداف محيط قصر الحكومة ومركزين للشرطة وآخر للدرك بمنطقة باب الزوار بالعاصمة الجزائرية في عام 2007، ما تسبب في مقتل 30 شخصاً وإصابة أكثر من 220.

* في 2009 نجى من الموت خلال عملية للجيش الجزائري قضي فيها على 3 من قادة التنظيم.

* شارك في أعمال إرهابية مع الإرهابي درودكال، والذي كان يمثل الجناح العسكري للجبهة الإرهابية للإنقاذ.

* كان العنابي ظلا لزعيم القاعدة السابق في بلاد المغرب دروكدال.

* فر العنابي من الجزائر عبر تونس ثم إلى مالي، ليلتحلق بالجماعات الإرهابية هناك.

* في عام 2017 أصدر القضاء الجزائري حكماً بالإعدام غيابياً على الإرهابي عبد المالك درودكال والعنابي، بالإضافة ل24 إرهابياً، وجميعهم كانوا فارين خارج الجزائر.

* صدر بحق دروكدال والعنابي وال24 إرهابيا مذكرات اعتقال دولية، وتعتبرهم الجزائر رؤوسل للإرهاب في الداخل ومنطقة الساحل.

* في 2015، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الإرهابي العنابي على قائمتها السوداء للإرهاب.

* أدرجته الأمم المتحدة على لوائح الإرهابي في 2016.

* هو أحد المؤسسين للتنظيم الإرهابي "نصرة الإسلام والمسلمين" في شمال مالي، الذي ضم الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب العربي والساحل.