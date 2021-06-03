لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون بينهم 4 في حالة حرجة إثر انقلاب سيارة "خلاط خرسانة" نقل على سيارة ميكروباص على طريق "المنصورة – دمياط" بالقرب من كوبري "جديلة" بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل "خلاطة" على سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق المنصورة دمياط بالقرب من كوبري جديلة ووقوع مصابين ووفاة.

وانتقل ضباط قسم شرطة ثانِ المنصورة وضباط المرور والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل "خلاط خرسانة" أثناء دوران السائق في الملف على سيارة أجرة ميكروباص محملة بعدد 14 راكبا بخلاف السائق؛ مما أدى إلى دفعها للأراضي الزراعية وسقوطها عليها.

وتسبب الحادث في وفاة أحد الركاب، ويدعى مدحت ميشيل محامي وإصابة السائق و12 راكبا آخرين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإسعاف من إخراج المصابين من داخل حطام السيارة الميكروباص ونقلهم للمستشفى للعلاج.

وأكد شهود عيان، أن السيارة النقل "الخلاطة" كانت في الاتجاه من دمياط إلى المنصورة وأثناء قيام السائق بالدوران للخلف بسرعة مرتفعه من خلال الملف المحدد للدوران اختلت عجلة القيادة بيديه، وانقلب على سيارة ميكروباص كانت محملة بالركاب من موقف الأتوبيس الجديد بالمنصورة ومتجه إلى مدينة بلقاس في الطريق المتجه من المنصورة إلى دمياط؛ مما تسبب في تحطم الميكروباص وبداخله الركاب.

وتم التحفظ على سائق السيارة النقل "الخلاطه" بقسم ثانِ المنصورة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي استعجلت التقرير الطبي بحالة المصابين والتصريح بدفن حالة الوفاة.