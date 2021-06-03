قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تعمل على الوصول إلى مسار سلمي لحل القضية الفلسطينية، واصفة إياها بأنها «القضية المهمة والملحة في المنطقة».

وتوجهت زاخاروفا، خلال لقاء لبرنامج «نيوز ميكر»، المذاع عبر فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الخميس، بالشكر إلى الدولة المصرية على جهودها في نقل المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والذي استمر 11 يومًا.

ولفتت إلى بذل جهود من قبل الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية؛ لتسوية القضية الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة، قائلة إن موسكو عازمة على إجراء لقاء بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم «50».

وذكرت متحدثة الخارجية الروسية أن موسكو لم تتلقى الرد المباشر أو الموافقة على إجراء هذا اللقاء، موضحة أن المؤتمر الدولي خطوة تحضيرية للحوار المباشر بين الأطراف كافة.

وكانت جهود مصرية كثيفة قد أوقفت عدوانًا إسرائيليًا غاشمًا على قطاع غزة فجر الحادي والعشرين من مايو الماضي، واستمر 11 يومًا، وخلّف أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال، فيما كانت دائمًا ما تردد سلطات الاحتلال بأن غاراتها استهدفت ما وصفتها بـ«الأهداف المشروعة لشل قدرات المقاومة الفلسطينية».

واستكمالًا للجهود المصرية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة لجميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل، لبدء حوار وطني، يرمي إلى توحيد الصف الفلسطيني من الداخل.